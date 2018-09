24. September 2018, 22:03 Uhr Zither und Co. Volksmusi im Speicher

"Auf da Alm bin i g'sessn": Unter diesem Motto steht das Sänger- und Musikantentreffen des Singkreises Ebersberg am Samstag, 6. Oktober, um 19 Uhr im Alten Speicher. Neben dem Singkreis unter Chorleiter Sepp Krammer musizieren die Bairer Soatnmusi mit Roman Messerer an der Zither, das Mühlviertler Quintett und das Dumfart Trio, Bert Lindauer wird durch das Programm führen. Karten zu 14 Euro (Parkett) oder zehn Euro (Balkon) gibt es donnerstags, 27. September und 4. Oktober, von 16 bis 18 Uhr im Ebersberger Rathaus, oder per Mail an info@singkreis-ebersberg.de.