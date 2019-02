24. Februar 2019, 21:56 Uhr Zimmeranstrich gefiel nicht mehr "Fader Beigeschmack"

Landrat antwortet auf SPD-Anfrage zur Kliniksanierung

Konsterniert und kritisch hat sich Landrat Robert Niedergesäß (CSU) auf eine Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion zum laufenden Umbau der Kreisklinik geäußert. Die SPD hatte darin thematisiert, dass die neue Ausstattung von Patientenzimmern nur deshalb entfernt worden sei, weil das Farbkonzept keinen Gefallen mehr gefunden habe. Gekostet hat das 63 000 Euro, eine Summe, die jetzt auch der Landrat bestätigt hat. Er äußert allerdings die Vermutung, dass "es hier eher darum ging, öffentlichkeitswirksam Zweifel an der wirtschaftlichen Führung der Kreisklinik (...) zu schüren". Daher hinterlasse die öffentliche Anfrage der SPD einen "etwas faden Beigeschmack", so Niedergesäß.

Wie der Landrat in seiner vierseitigen Antwort auf die SPD-Anfrage erläutert, hat zunächst ein Baugremium und dann Klinik-Geschäftsführer Stefan Huber selbst nach Besichtigung der ersten Patientenzimmer befunden, "dass das Gestaltungsergebnis nicht den Vorstellungen einer gelungenen Wohlfühlatmosphäre für die Patienten entspräche". Angesichts der Tatsache, dass die Ausstattung etwa 25 Jahre genutzt werden soll, sei entschieden worden, "Veränderungen in der Material- und Farbauswahl vorzunehmen und einen entsprechenden Nachtrag bei der ausführenden Firma einzuholen".

Dies habe zwar die genannten Zusatzkosten von 63 000 Euro verursacht, dennoch lägen die Gesamtkosten des Gewerks immer noch 80 000 Euro unter dem Kostenvoranschlag von 650 000 Euro. Die genehmigten Gesamtkosten für die Sanierung des Bettenbaus liegen laut Niedergesäß bei gut 23,1 Millionen Euro. Der kritisierte Gestaltungsnachtrag betrage somit 0,27 Prozent der Gesamtkosten.

Niedergesäß nennt zur Verdeutlichung ein Beispiel: Wenn man eine Gartenhütte für 10 000 Euro baue und nach Fertigstellung feststelle, dass die Farbgestaltung nicht den Vorstellungen betreffe, werde man auch nicht wegen der 27 Euro für einen neuen Anstrich darauf verzichten. Überdies habe der Geschäftsführer 2015 durch einen Planungsstopp und eine Einsparrunde 2,2 Millionen Euro im Vergleich zur Planung aus dem Jahr 2013 gespart: "Aber das scheint nicht von Interesse zu sein, da diesbezüglich niemand nachfragt", so Niedergesäß in seinem Brief an die SPD.

Befugt war Huber laut dem Landrat auf jeden Fall, die Entscheidung zu treffen. Erst bei Kostenüberschreitungen von mehr als 200 000 Euro sei der Aufsichtsrat zuständig. Finanziert werden die entstandenen Mehrkosten Niedergesäß zufolge aus dem Eigenfinanzierungsanteil der Kreisklinik. Der Nachtrag in Höhe von 63 000 Euro werde für die Klinik jährliche Abschreibungskosten von 2520 Euro pro Wirtschaftsjahr verursachen. Huber habe aber auch angeboten, die Belastung durch Verzicht von Sonderzahlungen in gleicher Höhe jährlich zu erstatten, "sollte die SPD-Kreistagsfraktion einen entsprechenden Antrag stellen". "Die durch den Nachtrag entstandene Wohlfühlatmosphäre und Qualität der Patientenzimmer für die Patienten, Besucher und auch für die Mitarbeiter der Klinik ist es Herrn Huber wert, die Kosten auch persönlich zu tragen, sollte das entsprechend gewollt und beantragt werden", schreibt Niedergesäß.