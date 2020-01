Zeugensuche in Poing

Eine unangenehme Überraschung hat ein Autobesitzer am 2. Januar in der Bürgerstraße in Poing erlebt: Die komplette rechte Fahrzeugseite, Teile der linken Seite, das Heck und die Motorhaube seines Autos waren zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7500 Euro und hofft auf Hinweise unter Telefon (08121) 991 70.