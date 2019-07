11. Juli 2019, 22:09 Uhr Zeugen in Vaterstetten gesucht Altkleidercontainer aufgebrochen

Unbekannte haben einen BRK-Altkleidercontainer in der Johann-Sebastian-Bach-Straße aufgebrochen und Kleidung gestohlen. Am Container entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Vorfall ereignete sich, wie erst jetzt gemeldet, bereits am 14. Juni . Hinweise bitte an die Polizei Poing unter (08121) 9917-0.