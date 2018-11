4. November 2018, 21:52 Uhr Zeugen gesucht Vandalismus an Glasscheibe

Etwa 1000 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Freitag an einer Terrassentür angerichtet. Laut Polizei betrat er zwischen 10.30 und 15.30 Uhr den Garten eines Hauses in der Bürgermeister-Hollweck-Straße in Parsdorf. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigte er anschließend die Scheibe der Tür. Einen Einbruchsversuch schließt die Polizei nach ersten Ermittlungen aus, sucht aber trotzdem Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter (08121) 99 17-0 zu melden.