2. Mai 2019, 21:56 Uhr Zeugen gesucht Straßenlaternen beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in der Neuen und Alten Poststraße in Baldham zwei Straßenlaternen beschädigt. Der Polizei zufolge geschah dies zwischen Montag, 29. April, und Mittwoch, 1. Mai. Wie die Polizei weiter mitteilt, trat der Unbekannte gegen die Abdeckungen der Laternen, sodass diese nun verbogen sind. Auch versuchte er, ein Straßenschild aus dem Boden zu reißen. Dies gelang jedoch nicht, somit steht das Schild nun nicht mehr fest und muss neu verankert werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Sachbeschädigungen etwas mit der sogenannten Freinacht vor dem 1. Mai zu tun haben könnten. Das gilt auch für einen Fall, der aus Poing gemeldet wurde: Hier kam aus einem Garten eine massive Skulptur abhanden, wie die 66-jährige Eigentümerin der Polizei meldete. In beiden Fällen hofft die Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 991 70, nun auf sachdienliche Hinweise.