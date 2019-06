13. Juni 2019, 22:17 Uhr Zeugen gesucht Sommerreifen aus Tiefgarage geklaut

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 6.45 und 10 Uhr aus einer Tiefgarage in der Ebersberger Straße vier Sommerreifen im Wert von 650 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Poing unter (08121) 99 17-0.