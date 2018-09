9. September 2018, 22:05 Uhr Zeugen gesucht Radfahrerin kollidiert mit Fußgängerin

An der Bushaltestelle in der Professor-Zorn-Straße in Grub ist es am Donnerstag, 6. September, gegen 17.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 28-jährigen Radfahrerin und einer 60-jährigen Fußgängerin gekommen. Die Radlerin war von Landsham kommend in Richtung S-Bahn unterwegs. Die Fußgängerin wartete zusammen mit anderen Personen auf den Bus. Als dieser anfuhr, trat die Frau auf den Fahrradstreifen und wurde dort von der Radfahrerin erfasst. Beide Frauen stürzten und zogen sich Prellungen und Schürfwunden zu. Die 60-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Poing bittet alle Zeugen, sich unter (08121) 991 70 zu melden.