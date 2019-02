6. Februar 2019, 21:52 Uhr Zeugen gesucht Pizza-Stand beschädigt

In der Nacht auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter das Schloss eines Pizza-Standes in Markt Schwaben aufgebrochen. Der Schaden an dem Stand, der in der Gutenbergstraße zwischen zwei Lebensmittelmärkten steht, beträgt laut Polizei etwa 100 Euro. Der Betreiber konnte den Stand am Vormittag nicht öffnen. Die Polizei Poing bittet unter Tel. (08121) 9917-0 um Hinweise.