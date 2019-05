12. Mai 2019, 21:54 Uhr Zeugen gesucht Papiercontainer in Brand gesteckt

Am Samstag gegen 19.15 Uhr wurde am Baldhamer S-Bahnhof ein brennender Papiercontainer gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr standen bereits zwei Container in Flammen, zudem drohte das Feuer auf die dahinter befindliche Baumgruppe überzugreifen. Die Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten, die mit etwa 20 Kräften im Einsatz war, konnte den Brand aber rechtzeitig löschen. Am Ende waren zwei Papiercontainer vollständig abgebrannt, drei weitere wurden durch die Hitze leicht beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5000 Euro belaufen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hofft nun auf Hinweise unter Telefon (08121) 99 17-0.