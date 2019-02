22. Februar 2019, 22:04 Uhr Zeugen gesucht Nach Unfall geflüchtet

Zwei Autofahrer haben am Donnerstag nach Verkehrsunfällen das Weite gesucht, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Im ersten Fall wurde in der Heinrich-Marschner-Straße zwischen 7 und 13 Uhr ein Auto angefahren, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an dem geparkten Wagen. Gegen 19.10 Uhr beobachtete ein Augenzeuge auf dem Hit-Supermarkt in Parsdorf, wie ein weißer Ford Transit an einem geparkten Pkw hängen blieb und anschließend davon fuhr, ohne den Schaden zu melden. Am Auto des Geschädigten entstand in der rechten Heckseite eine Delle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei Poing, Telefon (08121) 991 70, hofft nun auf Hinweise von Zeugen.