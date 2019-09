Ein auffälliges Mountainbike mit schwarz-grüner Lackierung hat ein unbekannter Täter in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag am S-Bahnhof in Pöring gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrrad mit einem Kettenschloss am Fahrradständer befestigt. Hinweise unter Telefon (08121) 991 70.