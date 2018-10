19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Zeugen gesucht Mit Colaflasche zugeschlagen

Polizei ermittelt nach Angriff auf einen Parkraumüberwacher

Da wird es wohl nicht bei einem Strafzettel bleiben: In Poing ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Angriff auf einen Parkraumüberwacher gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr in der Alten Gruber Straße. Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einer vollen Cola-Flasche gegen den Kopf des Mannes, der bei einer Privatfirma beschäftigt ist. Der Mann trug ein Hämatom unter dem rechten Auge davon. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Angreifer ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare und trug einen Dreitagebart. Er war unterwegs mit einem unbekannten Mann, zwischen 35 und 40 Jahre alt sowie zirka 1,80 Meter groß. Der Begleiter hat blonde, kurze Haare und war glatt rasiert.

Auch in einem zweiten Fall sucht die Polizei Zeugen: Am Donnerstag gegen 12.10 Uhr kam es auf dem Gehweg in der Römerstraße in Poing zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizeiinspektion Poing ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei unter Telefon (08121) 99 17-0.