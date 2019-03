18. März 2019, 21:38 Uhr Zeugen gesucht Kennzeichendieb in Grafing unterwegs

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Fälle von gestohlenen Kennzeichen in Grafing. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag zwischen 19 Uhr und Mitternacht das vordere Kennzeichen an einem in der Max-Wagenbauer-Straße parkenden Fahrzeug. Zudem wurde an dem Fahrzeug mutwillig der vordere Scheibenwischer abgebrochen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Eine weitere Mitteilung der Polizei Ebersberg ergab, dass in der Rotter Straße unweit der oben genannten Örtlichkeit zwei weitere Kennzeichen eines parkenden Fahrzeuges entwendet wurden. Diese konnten jedoch nahe der Rotter Straße in einem Feld wieder aufgefunden werden. Wer den Kennzeichendiebstahl beobachtet hat oder Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (08092) 82 68-0 bei der Polizei Ebersberg.