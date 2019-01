21. Januar 2019, 21:58 Uhr Zeugen gesucht Holzscheite auf Hausfassade geworfen

Mehrere Holzscheite hat ein Unbekannter am Sonntag gegen 20.45 Uhr in der Straße "Am Fischergries" in Markt Schwaben gegen die Fassade eines Einfamilienhauses geworfen. Es entstand dadurch an dem Gebäude ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Eigentümer bemerkte die Tat, woraufhin der Täter in Richtung Erdinger Straße flüchtete. Die Polizei Poing, Telefon (08121) 9917-0, hofft nun auf sachdienliche Hinweise.