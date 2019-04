14. April 2019, 21:55 Uhr Zeugen gesucht Hoher Sachschaden bei Einbruch in Lagerhalle

Einen Sachschaden von zirka 15 000 Euro angerichtet haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Geltinger Straße 5 in Markt Schwaben. Wie die Polizei Poing erst jetzt mitteilte, zerstörten die unbekannten Täter bereits zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag mehrere Scheiben. Sie traten Türen ein und rissen sogar eine Ziegelmauer nieder. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 991 70.