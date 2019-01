7. Januar 2019, 21:50 Uhr Zeugen gesucht Handtasche gestohlen

Recht einfach hat es eine Frau am Samstag gegen 17 Uhr einem Handtaschendieb gemacht. Sie legte laut Polizei ihre Handtasche am Marktplatz ab, als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, war die Tasche samt Inhalt weg. Den Schaden gibt die Polizei mit ganz genau 738 Euro an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 9917-0, entgegen.