27. Mai 2019, 21:53 Uhr Zeugen gesucht Geparktes Auto zerkratzt

Eine sehr ärgerliche Entdeckung gemacht hat am Sonntagabend der Besitzer eines schwarzen BMWs, der in der Hauptstraße auf Höhe 28, in Poing seinen Pkw auf der Straße parkte: Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die komplette rechte Wagenseite. Die Kratzer ziehen sich über vier Fahrzeugteile. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf zirka 10 000 Euro. Der Vorfall muss sich zwischen 18 und 19.45 Uhr ereignet haben. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 991 70 entgegen.