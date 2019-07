30. Juli 2019, 21:41 Uhr Zeugen gesucht Einbruchsversuch in der Mittagszeit

Zwei Einbrecher haben am Montagmittag versucht, in ein Haus in der Alten-Post-Straße einzudringen. Als die beiden die Jalousie eines Fensters nach oben schoben, bemerkten sie, dass die Bewohnerin daheim war, und suchten das Weite. Nun hofft die Polizei Poing, Telefon (08121) 9917-0, auf hilfreiche Hinweise von Zeugen.