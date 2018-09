18. September 2018, 22:03 Uhr Zeugen gesucht Einbruchsversuch in Baldham

Sachschaden von circa 200 Euro angerichtet hat ein unbekannter Täter bei dem Versuch, am Sonntagabend zwischen 17.30 und 22.30 Uhr in ein Mehrparteienhaus im Geranienweg in Baldham einzubrechen. Der Polizeiinspektion Poing zufolge hebelte der Täter eine Wohnzimmertüre auf. Ob er dabei erfolgreich war und ins Gebäude gelangte, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Da kein Beuteschaden zu verzeichnen war, ist laut Polizei nicht davon auszugehen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Poing unter Telefon (0 81 21) 99 17-0 zu melden.