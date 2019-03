14. März 2019, 21:59 Uhr Zeugen gesucht Einbrecher steigt in Reihenhaus ein

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwochabend in ein Zornedinger Reihenhaus eingebrochen. Der Mann machte sich zwischen 18 und 19.40 Uhr an dem Gebäude zu schaffen, durchwühlte das komplette Haus und klaute schließlich Bargeld in Höhe von etwa 220 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing unter der (08121) 9917-0 zu melden.