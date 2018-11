14. November 2018, 21:29 Uhr Zeugen gesucht Diebe brechen in Reihenhaus ein

Ein Reiheneckhaus in Ebersberg ist zum Ziel für Einbrecher geworden. Die Täter sind der Polizei zufolge am vergangenen Montag im Zeitraum zwischen 15.30 und 19.30 Uhr in das Anwesen An der Weinleite eingedrungen, haben die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld gestohlen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer (08092) 8268-0.