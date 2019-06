11. Juni 2019, 21:55 Uhr Zeugen gesucht Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter zwischen dem 6. und dem 9. Juni ein in der Lessingstraße geparktes Auto zerkratzt. Die Beschädigungen befinden sich an der rechten Seite und am Heck des Wagens. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.