7. Januar 2019, 21:50 Uhr Zerstörungswut Parkende Autos demoliert

Insgesamt fünf parkende Autos haben Unbekannte in der Nacht von Freitag in Grafing demoliert. Bei allen wurden jeweils absichtlich die Außenspiegel abgebrochen. Drei der Autos waren in der Marienstraße geparkt, zwei weitere in der Birkenstraße. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 1000 Euro.

Die Beschädigung eines Autos meldet die Polizei auch aus Markt Schwaben. Hier wurde in der Zeit von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, die Heckscheibe eines schwarzen Autos eingeworfen, das im Parkhaus direkt nach der Einfahrt abgestellt war. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf etwa 600 Euro geschätzt.