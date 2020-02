In der Ausstellung über "Höfe, Häuser und Flüchtlingsfamilien im Gemeindegebiet Vaterstetten" ist auch dieses Foto zu sehen, es zeigt das Haus in der Bahnhofstraße 34 um etwa 1920 herum. Wer helfen will, die jüngere Ortsgeschichte zu belechten und zu bewahren, kann nun an einem Forschungsprojekt teilnehmen.

(Foto: Gemeindearchiv/oh)