17. August 2018, 21:55 Uhr Zeichenkurs Nichts ist ohne Perspektive

Ohne Perspektive kommt man in der Kunst nicht aus, einzig die Ikonenmalerei verzichtet weitgehend darauf. "Item Perspectiva ist ein lateinisch Wort, bedeutet ein Durchsehung", hat der deutsche Maler, Grafiker und Mathematiker Albrecht Dürer geschrieben, ein Meister der Renaissance-Malerei. Doch die Perspektive beschäftigt die Bildende Kunst schon viel länger. Dass Perspektive nicht nur etwas mit technischem Zeichnen und dem Geodreieck zu tun hat, sondern in der Malerei allgegenwärtig ist, will Evelyn Filep den Teilnehmern eines Seminars beibringen, das sich an Ungeübte und Fortgeschrittene wendet. Die sechs Kursabende beginnen am Dienstag, 11. September, finden immer von 19 bis 21 in der Klosterschule Glonn, Klosterweg 7 statt. Anmeldung und Infos bei Evelyn Filep, (08095) 3 58 30 44, efilep@gmx.de oder Jutta Gräf, Kulturbüro Glonn, (08093) 90 97 40.