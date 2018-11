5. November 2018, 22:14 Uhr Zeichenkurs in Poing Wahrnehmung schärfen

Eine "Sehschule für Erwachsene" bietet die VHS Poing nun an: Zeichnen ist nicht nur eine großartige Sehschule, es fördert auch kreatives Denken und kann auf problemorientiertes Handeln übertragen werden. In dem VHS-Kurs unter der Leitung der Poinger Künstlerin Natalja Herdt geht es daher nicht nur darum, das Zeichnen zu erlernen, sondern vor allem auch die Wahrnehmung zu trainieren. Anhand von praktischen Übungen werden die Grundfähigkeiten des Zeichnens, Wahrnehmung von Randlinien, Räumlichkeit, Perspektiven und Proportionen, Licht und Schatten sowie die Wahrnehmung des Gesamtbildes entdeckt und weiter entwickelt. Der Kurs startet am Montag, 12. November, und geht über fünf Montagabende, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, er findet im Poinger VHS-Haus in der Friedensstraße 5 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-vaterstetten.de oder telefonisch unter (08106) 35 90 35. Die Kursnummer lautet 8108.