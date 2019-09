Menschen gekonnt zu zeichnen, gilt als besondere Gabe. Wer es beherrscht, tut sich leicht beim Skizzieren von Situationen, Sachverhalten, Ideen - auf Reisen, im Alltag oder im Beruf. Evelyn Filep bietet nun einen Zeichenkurs in der Glonner Klosterschule an, bei dem man lernen kann, Menschen zu zeichnen. Zwar ist dies ein komplexes Thema, doch Filep weiß Rat, wie man es sich einfach machen kann. Von Dienstag, 8. Oktober, an haben Interessierte Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre diese Tricks zu erlernen. Verschiedene Haltungen, Körpersprache, Menschengruppen und Kleidung werden die Inhalte der sieben Abende (19 bis 21 Uhr) in der Glonner Galerie sein. Und weil zum Körper auch der Kopf gehört, geht es im neuen Jahr weiter mit diesem Thema. Anmelden kann man sich bei Filep unter (08095) 35 830 44 sowie per Mail an efilep@gmx.de oder über das Kulturbüro Glonn unter (08093) 90 97 40. Infos zu Filep auch unter www.faszination-schwarzweiss.de.