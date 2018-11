12. November 2018, 21:56 Uhr Zeichenkurs in der Gärtnerei Florale Motive

Diese Modelle bleiben garantiert still sitzen: Am Freitag, 16. November, gibt es in der Gärtnerei Urgibl, Riederinger Straße 2, einen VHS-Zeichenkurs. Von 15 bis 18 Uhr lernen die Teilnehmer mit Stiften, Kreiden und Aquarellfarben das Zeichnen von Stillleben anhand von Topfpflanzen, Schnittblumen, Sträuchern und ähnlichem. Wer mitmachen will braucht ein Skizzenbuch oder Zeichenpapier, Bleistifte, Kreiden, Tuschfedern oder anderes Zeichenmaterial sowie eine Anmeldung unter www.vhs-vaterstetten.de oder (08106) 35 90 35. Die Kursnummer ist G8132.