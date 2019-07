5. Juli 2019, 22:07 Uhr Zehn Tage Volksfest In Poing wird wieder gefeiert

Eine Woche lang geht es in der Wachstumsgemeinde besonders lustig zu, am Freitag wurde das 8. Poinger Volksfest feierlich eröffnet. Bis zum Sonntag, 14. Juli, ist auf der Festwiese Am Hanselbrunn einiges geboten. An diesem Samstag etwa tritt von 19 Uhr an die Showband RockWave auf, am Sonntag beginnt um 17 Uhr der Volksfestabend mit der Oberlauser Tanzlmusi, organisiert von den Aubergler Trachtlern. Auch zur Mittagseinkehr lohnt sich ein Besuch, geöffnet ist immer von 11.30 Uhr an. Das komplette Programm mit allen Veranstaltungen gibt es auf www.poinger-volksfest.de.