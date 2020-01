Der zu Winterbeginn übliche Abschwung auf dem Arbeitsmarkt ist im Landkreis bislang weitgehend ausgeblieben. Wie die auch für Ebersberg zuständige Arbeitsagentur Freising nun mitteilte, hatten Ende Dezember 1397 Landkreisbürger Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das entspricht einer Quote von 1,7 Prozent, genau wie im November. In absoluten Zahlen ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, im November waren 24 Personen weniger arbeitslos gemeldet, im Oktober elf.

Etwas mehr gestiegen ist die Gesamtzahl der als arbeitssuchend bei der Agentur gemeldeten Landkreisbürger. Stand Ende Dezember sind dies 2888 Personen, im November waren es 2759 und im Oktober 2760. Im Jahresvergleich ist hier ebenfalls eine leichte Steigerung zu verzeichnen, Ende Dezember 2018 waren es noch 76 Personen weniger. Vor zwei Jahren lag die Zahl dagegen mit 3088 noch deutlich höher, Ende 2016 waren sogar noch 3236 Ebersberger als arbeitssuchend registriert.

Die meisten Arbeitslosen im Landkreis finden offenbar schnell einen neuen Job, jedenfalls weisen die Zahlen der Agentur darauf hin. So meldeten sich im Dezember 546 Personen arbeitslos, gleichzeitig beendeten 524 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Ähnlich sieht es in der Jahresbilanz aus, seit Januar 2019 verzeichnete die Agentur insgesamt 7097 Arbeitslosmeldungen und 6980 Abmeldungen. Derzeit gibt es im Stellenpool der Arbeitsagentur 1180 Jobangebote, das sind 38 weniger als im Vormonat und 73 weniger als im Oktober.

Trotz der insgesamt leicht steigenden Arbeitslosigkeit ist diese bei einigen Gruppen im vergangenen Quartal gesunken. So waren bei der Agentur im Oktober noch 207 Menschen als langzeitarbeitslos geführt, im Dezember waren es nur noch 196. Ebenfalls gesunken ist die Arbeitslosigkeit bei Schwerbehinderten. Hier waren im Oktober noch 136 arbeitslos gemeldet, im November 123 und im Dezember ging die Zahl auf 119 zurück. Auch Ältere haben es derzeit offenbar leichter, einen Job zu finden, so waren im Oktober noch 592 Arbeitslose älter als 55 Jahre, im Dezember 586. Auch überdurchschnittlich viele Frauen haben in den vergangenen drei Monaten einen neuen Job gefunden. So gab es im Oktober noch 618 arbeitslose Ebersbergerinnen, 597 waren es im November und 584 im Dezember.

Im Vergleich mit den übrigen drei Landkreisen im Zuständigkeitsbereich der Freisinger Agentur hat Ebersberg zusammen mit Erding die niedrigste Arbeitslosenquote. Allerdings ist diese im Nachbarlandkreis im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Einen Anstieg gab es auch im Landkreis Dachau, hier lag die Quote im November noch bei 1,6 Prozent, nun beträgt sie 1,8 Prozent, in Freising bleibt sie unverändert bei 1,9 Prozent. Die Durchschnittsquote für alle vier Landkreise liegt bei 1,7 Prozent, was dem Wert des Vormonats entspricht. In absoluten Zahlen sind dies 6505 Personen, 254 mehr als im Vormonat und 181 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitssuchenden in allen vier Landkreisen beträgt aktuell 13 867, das sind zwar 673 mehr als im November, aber nahezu genauso viele, wie Ende 2018, damals waren 13 875 Personen als arbeitssuchend gemeldet.

Deutlicher zurückgegangen, sowohl im Monats- wie im Jahresvergleich, ist dagegen die Zahl der offenen Stellen. Aktuell werden in allen vier Landkreisen 4911 neue Mitarbeiter gesucht. Im November waren noch 5045 Angebote im Stellenpool der Arbeitsagentur, vor einem Jahr immerhin 4940. Noch mehr waren es Ende 2017 mit sogar 5339 Stellenangeboten dafür wurden zu Beginn desselben Jahres lediglich 4544 neue Mitarbeiter gesucht.