Schwungvolle Musik und ein leckeres Frühstück bietet ein Brunch am Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr im Café Mala in Ebersberg. Es spielt der Youngsters Music Club, eine Band aus sehr jungen sowie älteren Musikern, auf dem Programm stehen Bossa Nova, Jazz, Tango und Klezmer. Vor kurzem erschien die dritte CD "La Strada". Es spielen: Antonia Wach (Sax), Franz Reis (Akkordeon), Simon Paster (Piano, Percussion), Josef Ametsbichler (Gitarre, Leitung), Martin Paster (Kontrabass) und Günter Beutel (Gitarre). Das Ensemble unter dem Dach der Ebersberger Musikschule existiert in dieser Besetzung seit etwa zwei Jahren. In wöchentlichen Proben studieren die Schüler hier Stücke verschiedenster Stilrichtungen ein und werden dabei von Josef Ametsbichler unaufdringlich in Grundlagen wie Phrasierung, Rhythmik, Artikulation oder Improvisation unterrichtet. Reservierungen nimmt das Café unter (08092) 863 32 57 entgegen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.