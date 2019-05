3. Mai 2019, 23:01 Uhr Workshop in Ebersberg Den Wald zum Klingen bringen

Interessierte können an neuem Audioguide mitwirken

Bereits jetzt kann man den Ebersberger Forst mit allen Sinnen genießen, sehen, wie das Licht durchs Grün bricht, spüren, wie weich das Moos ist, die Nadeln und das Holz riechen, hören, wie das Laub raschelt. Obendrein gibt es in Ebersberg das Waldmuseum samt Naturerlebnispfad - der nun noch um einen Audioguide erweitert werden soll. Geplant sind 16 spannende Geschichten für Groß und Klein, die mit neu zu gestaltenden Stationen im Stadtwald verbunden sind. Das Besondere aber ist, dass das Museum, die Umweltstation und die VHS zur Beteiligung aufrufen: Jeder, der möchte, kann an den Hörstücken für den Audioguide mitwirken.

Alle Interessierten ab zwölf Jahren sind willkommen, alleine oder in Gruppen, geplant sind zwei Treffen unter der Anleitung der Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Alexandra Hessler. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der erste Workshop findet statt am Freitag, 10. Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr auf die Ludwigshöhe. Es geht vor allem darum, Ideen zu entwickeln, wie sich einzelne Themen, Figuren oder auch Landschaftselemente akustisch zum Leben erwecken lassen, entsprechende "Drehbücher" zu konzipieren, Geräusche zu sammeln und Sprachaufnahmen zu machen. "Aber keine Sorge: Niemand muss beim ersten Treffen alles gleich können, wissen und machen", schreiben die Veranstalter. "Als erstes schauen wir uns die Umgebung mit den geplanten Stationen an, vertiefen uns in die Themen und überlegen gemeinsam, welche Form die jeweiligen Audiostücke haben könnten, also zum Beispiel Hörspiel, Reportage oder ähnliches."

Dabei sind der Fantasie zunächst keine Grenzen gesetzt: Ob sprechende Fichtennadel, grunzendes Wildschwein oder Erinnerungen von Zeitzeugen - alle Ideen sind willkommen. Auch mit der Technik werden die Teilnehmer vertraut gemacht, so dass sie bis zum nächsten Treffen am Freitag, 5. Juli, von 15.30 bis 19.30 Uhr alles ausprobieren, ihre Ideen konkretisieren und möglicherweise bereits Aufnahmen machen können. Dann wird gemeinsam mit der Referentin erörtert, ob alle "Drehbücher" bereits umsetzbar sind, was noch an Aufnahmen benötigt wird und wie sich die Stücke dann letztlich anhören können. Den Schnitt übernimmt anschließend die Expertin. Eingeweiht werden soll der neue Hörpfad im Herbst. Anmeldung zum Workshop per Mail an mwu@ebersberg.de oder telefonisch unter (08092) 82 55 52.