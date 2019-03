28. März 2019, 22:02 Uhr Workshop der Musikschule Bühne für Bands

Auch beim diesjährigen Bandworkshop der Musikschule sind viele Musikrichtungen und Stile vertreten: Da heißt es Pop meets Klassik oder Jazz meets Pop, in kleinen und großen Besetzungen sowie in mutigen Variationen und Instrumentierungen. Das Ergebnis wird dem Publikum dann am Sonntag, 31. März, um 18 Uhr auf der Bühne Unterm First im Klosterbauhof Ebersberg präsentiert. Mit dabei ist dieses Jahr als Special Guest die Band The Witchdoctors, die am Bandworkshop teilnimmt, um sich den letzten Schliff zu geben. Einlass ist von 17.45 Uhr an, der Eintritt frei.