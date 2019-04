3. April 2019, 22:14 Uhr Wohen der Büchereien Europa auf der Spur

"Wir in Europa" lautet das Motto: Weiter geht's mit den Wochen der Büchereien am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr in Zorneding. Dort gibt es einen "Abend nur für Frauen". Für Speisen und Getränke ist gesorgt - der Rest eine Überraschung. Und am Samstag, 6. April, veranstaltet die Bücherei Markt Schwaben einen Abend rund um den Ursprungsmythos unseres Kontinents mit Gesichten, Bildern und Musik. Unter dem Titel "Europa reitet auf dem Stier" treten auf die Literaturwissenschaftlerin Carola Blod-Reigl und die Band Grapevine. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierung per Mail an buecherei@markt-schwaben.de oder unter (08121) 41 81 90 ist möglich.