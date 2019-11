Als David Mayonga die Bühne verlässt, ist es knapp 22.30 Uhr. Drei Stunden haben der 38-Jährige und sein Publikum da schon miteinander verbracht, denn es ist eine ganz besondere Lesung an diesem Abend im voll besetzten Jugendzentrum "Blues" in Markt Schwaben: Mayonga, Musiker und seit Kurzem obendrein Buchautor, ist in der Gemeinde aufgewachsen. Seine Mutter sitzt im Publikum. Ein Heimspiel.

"Ein Neger darf nicht neben mir sitzen" heißt das Buch von Mayonga, Anfang des Jahres hat er es veröffentlicht. Darin erzählt er von sich und davon, wie es war, damals in den 80er-Jahren als einziger Junge mit schwarzer Hautfarbe in einem kleinen Ort wie Markt Schwaben aufzuwachsen. Und wie es ist, heute als einziger Schwarzer einen Infoabend der AfD in München zu besuchen. Es geht also um Rassismus. Aus diesem Grund hat das Katholische Kreisbildungswerk Ebersberg den 38-Jährigen Autor zu seinen "Wochen der Toleranz" eingeladen.

"Ich kann mir ein Leben ohne Rassismus nicht vorstellen." Mayonga beginnt zu lesen. "Dabei bin ich so weiß, mein Gesicht könnte als Symbolbild für White Privileg herhalten." Es ist einer der acht Gastbeiträge aus seinem Buch. Dieser stammt von dem Satiriker, Schriftsteller und Musiker Shahak Shapira. Der 31-Jährige ist weiß. Und Jude. "Rassismus betrifft nicht nur Menschen mit meiner Hautfarbe", sagt Mayonga später. Und: "Wenn ich Rassismus erfahre, dann ist das auch euer Problem." Das betont der 38-Jährige im Laufe seiner Lesung immer wieder. Denn wir alle lebten in einer, in derselben Gesellschaft, so Mayonga, und seien dadurch alle miteinander verwoben. Werde also jemand aus einem rassistischen Motiv heraus angegangen, dann wirke sich das auch auf die übrigen Menschen aus - auf das Klima, in dem sie leben. Davon ist Mayonga überzeugt. Für ihn gilt das immer, auch bei Sexismus oder der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Wie so viele Male an diesem Abend unterbricht das Publikum Mayonga mit Applaus. Dass der Autor für den Beginn seiner Lesung einen Teil aus seinem Buch ausgewählt hat, der gar nicht von ihm selbst stammt, hat also System: Bei seinem Thema geht es ihm nicht nur um Leute wie ihn, Leute mit abweichendem Aussehen: Zwischen Rassismus und Gesellschaft, und damit allen Menschen, sei ein Band geknüpft.

"Ihr da habt eine ganz andere Biografie als die in der Reihe hinter euch", sagt Mayonga, während er mit einer Hand auf die vordere Reihe zeigt. Sein Buch liegt dabei auf dem Tischchen rechts neben ihm. Da liegt es oft an diesem Abend. Im Grunde genommen ist der Auftritt von David Mayonga, dessen Pseudonym als Rapper Roger Rekless lautet, nämlich gar keine Lesung. Er ist viel mehr. Mayonga liest, erzählt, rappt, singt, witzelt, erklärt und unterhält. Nur manches von alledem findet sich auch in seinem Buch wieder.

Bei einer Veranstaltung mit David Mayonga wäre es aber auch geradezu naiv, etwas anderes zu erwarten. Schließlich ist er ein begnadeter Tausendsassa: Solo-Rapper, bairisch rappend als Bestandteil von Bavarian Squad, Sänger einer Hardcore-Band, Produzent, Moderator beim Bayerischen Rundfunk, Buchautor, Ex-Sozialpädagoge beim Münchner Kreisjugendring, weltweit unterwegs für Jugendarbeit im Auftrag des Goethe-Instituts - um nur eine Auswahl seiner Jobs und Themenfelder zu nennen.

Obwohl Mayonga auf einer Bühne sitzt, derjenige ist, wegen dem alle ins Blues geströmt sind - der 38-Jährige ist nicht anders als jeder Einzelne in seinem bunt gemischten Publikum: "Ich habe genau dasselbe gelernt wie ihr", sagt er. Wenn er einen Menschen mit dunkler Hautfarbe kennenlerne und dieser dann akzentfreies Deutsch spreche, dann sei auch er in seinem Kopf "für eine Millisekunde" darüber verwundert. "Es ist normal...", der Markt Schwabener unterbricht sich, fährt dann fort: "Es ist biologisch erklärbar, dass wir Vorurteile haben." Rassismus fange erst dort an, wo man nach diesen Vorurteilen auch handle.

Nur einmal verschwindet Mayonga von der Bühne. Er kündigt eine Pause an, die aber eigentlich keine ist. Zumindest nicht für ihn. Erst spricht ihn hier ein Zuschauer an, dann dort eine Zuschauerin. So geht das immer weiter. Mayonga bleibt gelassen. Und quatscht jedes Mal zurück. Aus den angekündigten 15 Minuten Pause werden so beinahe 30. Unruhig lässt das aber keinen der etwa 110 Menschen werden, die ins Blues gekommen sind. Weder die lange Pause. Noch die Dauer der Veranstaltung an sich, die laut Programm eine Stunde früher zu Ende hätte sein sollen. Es scheint, als ob Mayonga alle in seinen Bann gezogen hat.

"Ein Neger darf nicht neben mir sitzen" von David Mayonga, erschienen 2019 im Verlag Komplett-Media für 18 Euro. Die "Wochen der Toleranz" dauern noch bis zum 28. November - unter www.kbw-ebersberg.de gibt es das komplette Programm.