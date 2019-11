"Menschen in Bewegung", eine Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist von Donnerstag, 7. November, an im Foyer des Landratsamtes zu sehen. Die Ausstellung bietet einen umfassenden Blick auf das Phänomen Migration. Sie fokussiert dabei verschiedene Formen von Migration in Gegenwart und Vergangenheit sowie unterschiedliche Beweggründe von Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung werden auch die Preisträger des gleichnamigen Kreativwettbewerbs bekannt gegeben. Beginn ist um 18.30 Uhr. Auf dem Programm stehen zudem ein Eröffnungsvortrag der Friedrich-Ebert-Stiftung und ein Grußwort von Landrat Robert Niedergesäß (CSU).

In den Landkreis geholt haben die Ausstellung die Integrationsbeauftragte des Teams Demografie gemeinsam mit dem Team Präventive Jugendhilfe des Kreisjugendamtes Ebersberg. Zusätzlich zur Ausstellung bieten sie am 13. November einen Workshop an. Mit verschiedenen Methoden ermöglicht er eine differenzierte Betrachtung von Migration und vertieft die Themen der Ausstellung. Eigene Privilegien werden dabei bewusst gemacht und hinterfragt. Der Workshop wird von Commit München durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bis Montag, 4. November, kann man sich dazu anmelden, per E-Mail an demografie@lra-ebe.de oder telefonisch unter (08092) 823 397. Die beiden Veranstaltungen finden im Rahmen der Wochen der Toleranz statt.