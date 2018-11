4. November 2018, 21:52 Uhr Woche der Toleranz Führung durch die Moschee

Im Rahmen der Wochen der Toleranz kann am Montag, 19. November, die Moschee in Kirchseeon besichtigt werden. Dazu gibt es eine Führung durch den Jugendleiter Emre Yavuz in Kooperation mit dem Kreisjugendring, vertreten durch die Referentin für interkulturelle, integrative und inklusive Jugendarbeit Jessica Kropp. Yavuz ist bereits seit einigen Jahren in Kirchseeon ehrenamtlich aktiv und kennt die Gemeinde genau. Er erzählt den Besuchern Allgemeines zum muslimischen Glauben und zur Jugendarbeit in der Gemeinde. Besonderes Highlight wird dabei die Teilnahme am Gebet als Beobachter sein. Im Anschluss besteht bei einem Glas Tee die Möglichkeit, das Erlebte zu reflektieren und Fragen zu stellen. Besonderes Augenmerk der Veranstaltung liegt dabei auf der Jugendarbeit. Treffpunkt am Montag, 19. November, ist um 17.30 Uhr vor der Moschee, es können etwa 20 Personen an der Veranstaltung teilnehmen, Ende der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Woche der Toleranz gibt es im Netz www.kjr-ebe.de.