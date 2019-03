27. März 2019, 21:52 Uhr Woche der Bücherei Europa entdecken

Mit einem kurzweiligen Nachmittag für Sechs- bis Achtjährige in Zorneding gehen an diesem Donnerstag, 28. März, die Wochen der Büchereien weiter: Von 15 bis 18 Uhr geht es darum, wie Kinder in anderen Ländern leben, inklusive Brotzeit. Die Bücherei Zorneding bittet um Anmeldung unter Telefon (08106) 38 24 93. Auf eine kulinarische Rundreise können sich Erwachsene dann am Freitag, 29. März, um 19 Uhr in der Bücherei Poing begeben, von spanischen Tapas über Schweizer Käse bis zu schwedischen Zimtschnecken. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter (08121) 979 49 40. Die Bücherei Kirchseeon wiederum lädt am Freitag, 29. März, von 19 bis 23 Uhr zu einer Langen Nacht in entspannter Atmosphäre ein. Es gibt Geschichten aus aller Welt, erzählt von Monika Hammer und Monika Pertschy, Musik und Häppchen. Der Eintritt ist auch hier frei, eine Anmeldung nicht notwendig.