Zu einem abwechslungsreichen Abend mit Musik aus England, Irland, Schottland und den USA lädt Dulcimore am Donnerstag, 17. Oktober, ins Wirtshaus Taglaching ein. Seit nunmehr zwanzig Jahren verzaubert die Irish-Folk-Gruppe ihre Zuhörer mit mehrstimmigem Gesang und Instrumenten wie Hackbrett, Concertina, Flöte, Harfe, Gitarre, Ukulele, Klavier und einigem mehr. Das Quintett bietet traditionelle Lieder aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum dar - mal traurig, mal mitreißend, über die Liebe, Schafe und Schäferinnen, Drachen, Piraten und natürlich auch Rum und Whiskey! Los geht's um 20 Uhr. Für leckeres Essen sorgen die Wirtsleute, Reservierung wird empfohlen, entweder direkt im Wirtshaus unter der Telefonnummer (08092) 33 61 38 oder per Mail an dulcimore@gmx.de.