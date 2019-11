"Musik, die wie pure Poesie klingt. Feinfühlig, melodisch, kontrastreich, expressiv" - das verspricht das Duo Sun in your face am Donnerstag, 14. November, im Wirtshaus Taglaching zu präsentieren. "Mit grandioser Virtuosität und enormer Improvisationskraft" schaffen Bruno Renzi am Piano und Günther Skitschak an der Gitarre mit ihren Kompositionen einen ganz eigenen Klangkosmos. Das Programm vereint dabei die unterschiedlichsten Stilformen: "Eine Einordnung fällt schwer, begeistert zu werden hingegen leicht." Der Italiener Bruno Renzi, Jahrgang 1951, lebt in Wasserburg. Als Pianist arbeitete er unter anderem bereits mit Charly Tabor, Quadro Nuevo und Alexandra Sieber, aber auch solo ist er erfolgreich. Der Grafinger Günther Skitschak, Jahrgang 1959, arbeitete als Komponist, Arrangeur, Produzent und Gitarrist schon mit Harold Faltermayer, John Lawton, Lisa Fitz und Willy Astor. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Reservierungen nimmt das Taglachinger Wirtshaus unter der Nummer (08092) 33 61 38 entgegen.