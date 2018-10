15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Wirtshaus Taglaching Lieder in Sonne und Sturm

Die Münchner Musikerin Michaela Dietl und der Grafinger Kontrabassist Josef Ametsbichler arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen und haben in unzähligen Konzerten ihr Publikum begeistert. 2004 erschien die CD "Don't tell me". "Ich bin da, ich bin verrückt...ich bin mein eigener Irrtum", so singt der neapolitanische Liedermacher Pino Daniele - und das Duo setzt dies musikalisch um. Ihr Programm "Lieder in Sonne und Sturm - von Shakespeare bis Paris" präsentieren die beiden am Donnerstag, 18. Oktober, im Wirtshaus Taglaching. Beginn: 20 Uhr.