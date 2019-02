14. Februar 2019, 22:18 Uhr Winterdienst Gesalzenes Problem

Die Kommunen im Landkreis Ebersberg versuchen soweit wie möglich auf Streusalz zu verzichten. Durch einen "differenzierten Winterdienst" soll so die Umweltgefährdung minimiert werden - doch das klappt nicht überall

Von Valentin Tischer, Ebersberg

Alle Jahre wieder zur Winterzeit die gleiche Diskussion: Wie viel, wo und wer darf streuen? In Poing scheinen es einige Privatleute besonders gut zu meinen und streuen fleißig Salz - und das, obwohl es das Ortsrecht untersagt. Auf Antrag des Gemeinderates prüft nun der Baubetriebshof, ob die Gemeinde dadurch ein "gesalzenes Problem" hat.

Bei der Frage ob die Nutzung von Streusalz durch Privatpersonen erlaubt ist, kommt es im Regelfall auf die Kommune an. Im Landkreis sehen die Satzungen und Verordnungen allerdings vor, dass auf den Einsatz von Streusalz in der Regel verzichtet wird. Schnee und Eis seien manuell zu entfernen und mit "abstumpfenden Mitteln", wie Splitt oder Sand zu bestreuen. Der Einsatz von "ätzenden Mitteln", wie etwa Tausalz, ist untersagt. Nur an Stellen, die besonders gefährlich sind, wie beispielsweise Treppenstufen, ist es erlaubt.

Trotz so mancher privater Salzstreuer, ist und bleibt der Winterdienst der größte Verteiler von Streusalz. Viele Kommunen im Landkreis sind sich dieses Sachverhaltes bewusst, weshalb sie versuchen den Salzverbrauch zu minimieren. "Es ist vorgeschrieben, dass auf verkehrswichtigen und auf verkehrsgefährlichen Straßen Salz gestreut wird. Bei uns sind das vor allem die Buswege und die Durchfahrtsstraßen", sagt Gerd Jansen vom Baubetriebshof Vaterstetten. Das Salz sei hier unbedingt notwendig, um für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Auf viel befahrenen Straßen ließen sich die Unfallzahlen um bis zu 90 Prozent senken, wenn Salz gestreut wird.

Nicht jede Straße in Vaterstetten wird mit Salz bestreut. "Wir betreiben einen differenzierten Winterdienst. Es wird genau nachgesehen welche Gehwege und Straßen mit Salz bestreut werden", erklärt Jansen. Der differenzierte Winterdienst wird den Kommunen vom Landesamt für Umwelt empfohlen. Nicht auf allen Straßen soll demnach bei jeder Wetterlage die gleiche Strategie angewendet werden. Nebenstraßen, Gehwege und Radwege werden nicht mit Salz sondern nur mit Splitt bestreut. Überörtliche Verbindungsstraßen, Hauptverkehrsstraßen, Gefahrenstellen und besondere Stellen, wie ÖPNV-Haltestellen, Straßen zu Seniorenheimen und Rettungsdiensten, bekommen weiterhin den vollen Winterdienst.

In Kirchseeon werden die Straßen in drei Kategorien aufgeteilt. Die Straßen der Kategorie Eins werden immer mit Salz bestreut, die der Kategorie Zwei nur vereinzelt und die der Kategorie Drei werden nur geräumt. Den Salzeinsatz für den bisherigen Winter schätzt der Bauhof auf ungefähr 120 Tonnen.

Alle größeren Gemeinden setzen auf differenzierten Winterdienst. Mit dieser Vorgehensweise soll ein Kompromiss aus Umweltverträglichkeit, Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit gelingen.

Nur in Ebersberg sieht die Gemengelage anders aus. Da die Stadt eine Vielzahl von Ämtern, die Polizei und andere Rettungsdienste beherbergt, werden alle Straßen, die von den Salzfahrzeugen befahren werden können, auch gestreut. Ein Stadtratsbeschluss schreibe das vor, erklärt Thomas Hirsch vom städtischen Bauhof. Alternative Mittel wie Splitt werden auf den städtischen Gehwegen ausgebracht. Auf ungefähr Hundert Tonnen schätzt Hirsch die eingesetzte Menge.

Die Umweltgefährdung durch das Streusalz hängt vor allem damit zusammen, ob das Salz mit Wasser in Berührung kommt und wie das Wasser abläuft, erklärt Heinz Utschig von den Bayerischen Staatsforsten. Wenn das Wasser direkt an die Bäume fließt und die Bäume mit Gischt bespritzt werden, sei das Salz schädlich. An der viel befahrenen Staatsstraße 2080 durch den Ebersberger Forst, die auch regelmäßig gestreut wird, gebe es laut Utschig aber keine Probleme mit Streusalzschäden. Dass das nicht überall so ist weiß Johann Taschner, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt: "Natürlich schadet Salzwasser der Vegetation. Wenn sie die Pflanzen in ihrem Garten mit Salzwasser gießen, schadet dass den Pflanzen." Besonders schwerwiegende Fälle sind ihm aber auch nicht bekannt. "Jede Medaille hat eine Kehrseite. Es ist schwierig gerade bei der Dosierung von Salz zur Zurückhaltung aufzurufen", sagt Taschner. Auch Olaf Rautenberg, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Ebersberg, sagt, dass ihm keine Fälle bekannt seien, die auf Streuschäden zurückgehen. "Wir haben dazu keine Untersuchungen gemacht", so Rautenberg.