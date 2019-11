Wer in den kommenden Wintermonaten mit der S-Bahn unterwegs ist, sollte zuvor vielleicht einen Abstecher in einen örtlichen Baumarkt unternehmen und dort einen praktischen Klappspaten erstehen. Denn die vom Landkreis angestoßene Initiative für einen besseren Winterdienst an den S-Bahnhöfen ist gescheitert, wie Landrat Robert Niedergesäß (CSU) nun bekannt gab.

Wenn die Nächte länger und die Tage kälter werden, ist gelegentlich mit einem Phänomen zu rechnen, das Schneefall genannt wird. Im Landkreis kommt dies öfter vor, weshalb man im allgemeinen auch ganz gut darauf vorbereitet ist - bei der Bahn ist dies allerdings nicht immer der Fall. So blieben im vergangenen Winter einige Bahnhöfe im Landkreis tagelang ungeräumt, was besonders für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder ganz allgemein Passagiere, die nicht so gut zu Fuß sind, ein Problem darstellte.

Die kommunalen Bauhöfe hätten die Arbeiten übernehmen sollen

SPD-Kreisrätin und stellvertretende Zornedinger Bürgermeisterin Bianka Poschenrieder regte daraufhin an, die gemeindlichen Bauhöfe könnten doch die Räumarbeiten übernehmen - gegen Bezahlung durch die Bahn selbstverständlich. Damit sich nicht alle sieben S-Bahn-Kommunen und zwei Regionalbahngemeinden einzeln an den Schienenkonzern wenden mussten, übernahm der Landkreis die Verhandlungen mit der Bahn.

Relativ schnell stellte sich dabei heraus, dass die Bauhöfe keine Hilfe beim Bahnhof-Schippen leisten können. Denn zum einen sind diese bei starkem Schneefall erst einmal dafür zuständig, die Wege und Straßen der jeweiligen Kommune verkehrssicher zu machen. Zum anderen ist die Verkehrssicherheit auch ein potenzielles Risiko, beziehungsweise deren Fehlen. Denn wer räumt, haftet unter Umständen auch, falls doch jemand ausrutscht - die Kommunen hätten mit dem Räumdienst auch die Haftung für Glatteisunfälle auf Bahnhöfen übernehmen müssen. Der nächste Vorschlag war dann, die Bahn könne doch den Maschinenring Agrokomm beauftragen. Dieser bietet neben Dienstleistungen für die Landwirtschaft nämlich auch kommerzielle Schneeräumdienste an und war früher auch für die Deutsche Bahn tätig - will allerdings dafür bezahlt werden, womit die Bahn mittlerweile offenbar ein Problem hatte.

Die Vertragspartner hatten sehr unterschiedliche Preisvorstellungen

Jedenfalls mit der Höhe der Bezahlung. wie Brigitte Keller erläutert. Die Finanzmanagerin des Landkreises war an der Ausarbeitung der Vertragsentwürfe zwischen Bahn und Maschinenring beteiligt. Dabei habe sich schnell herausgestellt, dass die beiden potenziellen Vertragspartner sehr unterschiedliche Preisvorstellungen haben. Der Maschinenring hätte angeboten bei Bedarf sofort auf Abruf bereit zu sein, die Kosten, welche der Maschinenring dabei ansetzte, seien der Bahn aber zu hoch gewesen. "Die Bahn zahlt einfach zu schlecht und Zuverlässigkeit hat eben ihren Preis", sagt Keller.

Den will man beim Schienenkonzern aber offenbar um jeden Preis drücken. Wie Keller erklärt, würden solche Arbeiten wie das Schneeräumen in einer sogenannten Ausschreibungs-Auktion vergeben. Dabei wird, wie bei eine normalen Auktion gesteigert - nur eben in umgekehrter Reihenfolge. Gewinner ist, wer am Ende am wenigsten verlangt. Und dabei habe der Maschinenring eben nicht mitmachen können und wollen: "Die sind nicht der billige Jakob." Wie es andere Firmen schaffen, sich trotz der geringen Gewinnmargen mit Schneeräumen auf Bahnhöfen zu finanzieren, darüber könne man nur spekulieren, so Keller, die Gefahr bestehe aber, dass mit zu wenig Personal kalkuliert werde, das dann aber fehle, um die Arbeit ordentlich zu erledigen. Einige Firmen könnten auch Konkurs anmelden müssen, weil sich das Geschäft mit der Bahn nicht rechnet, dann wird gar nicht geräumt.

Immerhin habe es im vergangenen Winter ja besonders viel in wenigen Tagen geschneit, "das ist ja nicht der Regelfall," sagte Landrat Niedergesäß, "wir hoffen in diesem Sinne auf einen milden Winter". Falls dieser Wunsch nicht erhört wird, und es ganz besonders viel schneit, könnte es doch noch Schneeräum-Helfer auf den Bahnhöfen geben. Ruft der Landkreis nämlich den Katastrophenfall wegen Unwetters aus, kommen Feuerwehren und THW zum Einsatz.