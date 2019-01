10. Januar 2019, 15:45 Uhr Winter-Chaos Wegen Schneelast: Landratsamt schließt Schulturnhallen

Im Landkreis Ebersberg sind derzeit zwei Hallen betroffen. Die Gebäude sollen mehrere Tage gesperrt bleiben.

Wegen der Schneemassen hat das Landkratsamt Ebersberg zwei Schulturnhallen schließen lassen. Wie die Behörde am Donnerstagvormittag mitteilte, handelt es sich dabei um die Turnhalle am Humboldt-Gymnasium Vaterstetten und die Dreifachturnhalle an der Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg.

"Die Sperrung wird auch noch zumindest zu Beginn der nächsten Woche fortbestehen, weil weitere Niederschläge erwartet werden. Die Sportvereine wurden vom Landratsamt über die Sperrung informiert", heißt es in einer Mitteilung.

Die Dächer der Landkreis-Schulen (Sonderpädagogische Förderzentren, Realschulen und Gymnasien) würden bei starkem Schneefall wegen möglicher Überschreitung der zulässigen Dachlast regelmäßig überprüft, so die Behörde. Dies geschehe entweder durch elektronische Waagen, die fest in die Dächer eingebaut sind, oder durch Probenahmen der jeweiligen Hausmeister.