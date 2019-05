24. Mai 2019, 22:09 Uhr Wildernder Hund Reh in Ebersberg gerissen

In Ebersberg wurde am Donnerstag ein vermutlich durch einen Hund gerissenes Reh gefunden. Das Tier lag zwischen Kloster- und Egglburger See an einer Parkbank und wies eindeutige Bissspuren auf. Spaziergänger meldeten dies der Polizei Ebersberg, die unter Telefon (08092) 8268-0 um Hinweise bittet.