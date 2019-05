20. Mai 2019, 21:47 Uhr Wiederholungstäter in Vaterstetten? Auto zum zweiten Mal in einem Monat zerkratzt

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats haben Unbekannte in Vaterstetten das selbe Auto zerkratzt. Der weiße Kombi, der am Mozartring geparkt war, wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai beschädigt. Diesmal waren die Kratzer auf der Motorhaube, beim ersten Mal war der Wagen am Heck zerkratzt worden. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Poing hofft nun auf sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0.