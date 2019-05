22. Mai 2019, 22:13 Uhr Wettbewerb Sechs sitzende Sieger

Architektur-Studenten der TU München haben vor dem Markt Schwabener Rathaus Freiluftmöbel aus Holz und Recyclingmaterial zusammengeschraubt

Markt Schwaben hat gewählt, wenn auch ganz unpolitisch. In einer Jury aus Bürgern hat der Ort sechs Gewinnerteams bei einem Nachwuchsarchitekten-Wettbewerb gekürt. 150 Architektur-Studenten der TU München haben vergangene Woche vor dem Markt Schwabener Rathaus Freiluftmöbel aus Holz und Recyclingmaterial zusammengeschraubt. Die Gruppen mussten etwa Lastwagenplanen oder Wellblech verwenden. In zwei Kategorien entstanden so 13 Sitzgarnituren mit Leseablage und elf Bücherregale mit Sitzgelegenheit. Bei den Sitzgarnituren sicherten sich Ilona Schreibauer, Celina Mandl, Sophie Pichler, Alicia Albrecht und Tom Prante mit dem Modell "Brotzeitbank" und 49 Markt Schwabener Stimmen Platz eins (links oben), dahinter landete die Konstruktionen "Sitzkreis" knapp vor "Brasa" (links unten). Bei den Regalen gewannen Elena Engelmann, Dennis Vrshynin, Valentin Breitsamer, Alicia Hergerdt, Luisa Amann und Christoph Hultsch deutlich mit 61 Stimmen (rechts unten). Dahinter landete "The Square" knapp vor "Fahrenheit 451". Neben der TU München und der Gemeinde Markt Schwaben ist die Hans Sauer Stiftung an der Aktion beteiligt. Die "Schatzkiste" soll demnächst vor Markt Schwabens Rathaus aufgestellt werden, die "Brotzeitbank" vor der Grundschule.