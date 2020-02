Noch bis Sonntag, 9. Februar, können sich Kinder und Jugendliche anmelden beim "Podium Junge Musik". Der Wettbewerb für Ebersberger Talente findet statt am Samstag, 14. März. Ausgerichtet wird er immer abwechselnd von den beiden großen Musikschulen, heuer sind wieder die Vaterstettener am Zug. Eingeladen mitzumachen sind jedoch nicht nur Schülerinnen und Schüler dieser beiden Bildungseinrichtungen, sondern auch alle Kinder und Jugendlichen, die im Landkreis bei Privatlehrern Unterricht haben oder in Vereinen ein Instrument spielen. Das Höchstalter des Wettbewerbs liegt bei 19 Jahren. Jedes Jahr werden spezielle Kategorien, sprich Soloinstrumente und Ensemblekombinationen, ausgerufen. Diesmal kann man solistisch teilnehmen am Akkordeon, an der Steirischen, am Schlagzeug oder mit Percussion. Außerdem gefragt sind Kammermusikensembles aus Blechbläsern (zwei bis fünf Spieler) sowie Duos aus einem Blechblasinstrument und Klavier. Es dürfen mindestens zwei bis maximal vier Stücke beziehungsweise Sätze präsentiert werden, sie sollten aus unterschiedlichen Epochen, Genres oder Stilrichtungen stammen. Die Preisträger werden dann am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr bei einem Konzert im katholischen Pfarrsaal Vaterstetten geehrt.