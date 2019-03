17. März 2019, 22:12 Uhr Wettbewerb der VHS Grafing Kreatives Europa

Passend zum Semesterthema "(M)ein Europa" veranstaltet die VHS Grafing einen Kreativ-Wettbewerb für künstlerische Beiträge im visuellen Bereich. Alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Eingereicht werden können Fotos, selbstgemalte und -gestaltete Bilder oder auch Videobeiträge. Und es warten attraktive Preise auf die Gewinner, die vom Förderverein Volkshochschule gestiftet wurden. So lockt der erste Preis mit einer Reise nach Straßburg im Wert von 600 Euro, der zweite Preis mit einer Reise nach Berlin im Wert von 300 Euro und der dritte Preis mit einem Besuch im Maximilianeum in München im Wert von 100 Euro. Die Gewinner werden im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung bekannt gegeben. Einsendeschluss ist der 11. April. Die Anforderungen an die Beiträge und weitere Teilnahmebedingungen sind zu finden unter www.vhs-grafing.de oder können in den Geschäftsstellen angefragt werden.